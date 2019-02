Ghiaccio su marciapiedi e strade: tutti al pronto soccorso Paura per molti anziani stamane davanti all'ufficio postale ad Ariano Irpino

Non si contano nelle ultime ore gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino per traumi dovuti, quasi tutti a cadute sul ghiaccio.

Si tratta per lo più di persone anziane. Una vera e propria emergenza che sembra aver interessato anche il resto della provincia.

Le insidie maggiori, sui marciapiedi e all'ingresso di strutture importanti, frequentate spesso da persone anziane. Una fra tutte, la sede centrale delle poste in via Calvario, dove stamane si è davvero temuto il peggio. Vere e proprie lastre di ghiaccio che hanno messo a dura prova alcuni anziani, sotto gli occhi della Polizia Municipale presente sul posto.

La rabbia di una donna: "E' vergognoso, queste sono strutture sensibili, che non possono essere trascurate, mi riferisco al distretto sanitario, poste, studi medici, chiese, per non parlare di molti vicoletti nel centro storico. Un tempo vi erano i netturbini veri in centro che si adoperaravano anche per questo, oggi basta farsi un guro lungo via Tribunali e notare come alcune zone sono letteralmente trascurate."

E non è bastata la segnalazione di qualche residente a chi di competenza. Qui la situazione purtroppo da anni è immutata.