La moglie lo accusa di maltrattamenti, il gip archivia La decisione del giudice Rotondi per un 40enne di Avellino

Era accusato di maltrattamenti ai danni della moglie, ma il caso è stato archiviato. Lo ha deciso il gip del tribunale di Avellino Marcello Rotondi che ha ritenuto: “Sia le generiche accuse che la persona offesa ha mosso a carico dell’indagato riguardo alla sussistenza di un suo comportamento sistematico nel maltrattamento domestico, sia quelle di una sua dolorosa volontà nell’assolvere agli obblighi nascenti dai presunti statuiti accordi raggiunti dopo la loro decisione di vivere separatamente”, non consentono di sostenere l’accusa in dibattimento”.

L’indagine nasce da una denuncia della moglie formalizzata il 25 maggio del 2018, quando la donna ha chiamato i carabinieri perché era in atto una lite domestica con il marito dovuta ad un mancato rispetto dell’orario di visita ai bambini. In quella occasione, secondo la donna, il marito l’avrebbe aggredita, spintonata e minacciata. Ma dagli accertamenti fatti in seguito, anche dai carabinieri della stazione di Forino, non sono emersi tali evidenze. E, dunque, la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato penalista Giovanna Perna, ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di maltrattamento. Richiesta accolta dal gip Rotondi.