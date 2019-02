Azzannata da un rottweiler, 12enne ricoverata d'urgenza E' accaduto a San Potito. La ragazzina stava giocando con il suo cane

Ha rischiato la vita una 12enne di San Potito morsa dal suo rottweiler. La ragazzina è stata ricoverata dall’ospedale Moscati di Avellino con ferite lacero contuse al volto e alle braccia. Fortunatamente non rischia la vita. I medici l’hanno medicata con diversi punti di sutura. La piccola sta bene.

L’aggressione sarebbe avvenuta in mattinata. Molto probabilmente la ragazzina stava giocando con il suo cane. Non si sa cosa sia accaduto per scatenare la rabbia del rottweiler, sta di fatto che il cane ha azzannato la piccola alle gambe ed anche al viso. Fortunatamente sul posto c’erano i suoi genitori che hanno bloccato il cane. Sul caso indagano i carabinieri per capire cosa è realmente accaduto e per prendere eventuali provvedimenti.

La razza rottweiler fa parte dell’elenco delle 18 razze canine che il Ministero della Salute considera «a rischio di maggiore aggressività»