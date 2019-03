Furto al Convitto, caccia ai bulli La rabbia dei genitori per il grave atto. Pronta la denuncia

Classi saccheggiate al “Convitto Nazionale” di Avellino. I genitori degli alunni delle medie della scuola di Corso Vittorio Emanuele sono ormai esasperati. Qualcuno nei giorni scorsi è entrato in alcune classi, approfittando dell’assenza degli alunni in orario della mensa scolastica, e ha fatto razzia di tutto. Sono spariti soldi, materiale scolastico, finanche libri dagli armadietti e dizionari.

A scoprire il furto sono stati proprio i ragazzi che di ritorno dalla mensa hanno ritrovato la classe a soqquadro. I genitori dopo aver saputo del furto si sono mobilitati e hanno intenzione di andare fino in fondo per far luce sull'episodio. Anche perché non è la prima volta che accade. Già qualche giorno fa, sempre nell'ora della mensa, sono spariti penne, quaderni, astucci e soldi dai giubbotti. I genitori, dunque, sono pronti a sporgere regolare denuncia perché ritengono sia "un fatto grave che mette a repentaglio anche la sicurezza della scuola".