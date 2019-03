Lite tra extracomunitari davanti al cinema Partenio Naso rotto per un giovane. Alla base i soldi del parcheggio

Furibonda lite tra extracomunitari in via Verdi ad Avellino, uno finisce in ospedale con il naso rotto. L’episodio è avvenuto poco dopo le 10. Un giovane di origine africana, nei pressi del cinema teatro Partenio, stava svolgendo, illecitamente, l’attività di parcheggiatore. Non si sa cosa abbia scatenato la follia. Ma i due connazionali improvvisamente hanno cominciato a litigare. Prima minacce, poi sono passati ai fatti. Calci e pugni. A chiamare la polizia sono stati proprio i passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto la sezione Volante di Avellino, guidata dal vicequestore Elio Iannuzzi. Gli agenti hanno fermato i due ragazzi. Riuscire a calmarli non è stato semplice. Uno dei due è stato trasportato dal 118 all’ospedale per una frattura al naso.