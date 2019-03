Migrante violento rispedito in aereo in Ghana Era diventato il terrore per molti passanti e automobilisti

Era diventato il terrore per molti passanti e automobilisti sia in strada che lungo il pericoloso raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove spesso vagava a piedi scalzi e in un forte stato di agitazione, infastidendo tutti con frasi offensive e minacce.

L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando l'uomo aveva rischiato di provocare persino un incidente stradale. Si tratta di un 50enne ghanese entrato in Italia nel 2016 e ospitato in un centro di accoglienza in una struttura della provincia di Avellino.

"Nel corso della sua permanenza in Italia - spiegano dalla Questura di Avellino - aveva in più circostanze manifestato intolleranza alle regole imposte dal centro di accoglienza rendendosi, tra l’altro, protagonista di fatti delittuosi e comportamenti violenti, in strada nei confronti di persone, tanto da rendere necessario più volte l’intervento delle Volanti."

Dopo il provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Avellino, l’uomo è stato rintracciato ed accompagnato presso un centro di accoglienza nazionale, per essere rimpatriato in Ghana.