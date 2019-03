Abitazione in fiamme a Greci: è morta Carosena Panella Una grave insufficienza respiratoria alla base del decesso in ospedale

Un dramma nel dramma: è morta nel reparto di medicina dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, Carosena Panella, la donna di 75 anni salvata dalle fiamme della sua abitazione la sera del 26 febbraio scorso. Fatali le complicanze respiratorie dovute alle esalazioni tossiche di quel maledetto incendio.

Una notizia che ha gettato nello sconforto la piccola comunità di Greci, che si era subito adoperata per garantire ospitalità all’anziana, rimasta senza casa. L’incendio aveva interessato un caminetto all'interno della sua abitazione, a pochi passi dalla chiesa Madre, in via Breggo, in poco tempo divorata dalle fiamme.

Rosa si era rifugiata su un ballatoio esterno, di quelli senza protezione, per sfuggire alla morte. Era stato lo scoppio degli pneumatici di un'auto parcheggiata in un box garage sottostante l'abitazione,ad insospettire alcuni vicini, tra cui Bartolomeo Zoccano, che avevano allertato i i soccorsi. In pochissimi minuti erano giunti a Largo chiesa i carabinieri della locale stazione con il comandante Liberato Di Lullo, quest'ultimo salito su una scala insieme ai vigili del fuoco per convincere la donna a lasciare quel balcone pericolosissimo. Operazione non facile. Tra i soccorritori, anche il sindaco del paese Nicola Luigi Norcia.

La donna, prima di essere soccorsa dai sanitari del 118, era rimasta per qualche minuto in una posizione estremamente a rischio. Intenzionata a non voler lasciare l'abitazione in fiamme, attraverso una scala era stata poi tra non poche difficoltà tratta in salvo ed affidata alle cure mediche. Da qui il ricovero in ospedale. Oggi, purtroppo, la tragica notizia della sua morte. Il Comune- fa sapere il vice sindaco Carmelo Cicchella- è ora alle prese con le procedure funerarie ed è impegnato a fornire tutto il sostegno necessario per questa vicenda umanamente triste.