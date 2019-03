Carnevale sicuro: prodotti sequestrati dai carabinieri Controlli ad Atripalda, Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Grottaminarda

Un migliaio di prodotti di fabbricazione cinese (principalmente vestiti, maschere, parrucche, bombolette spray, accessori e giochi vari), pronti alla vendita, sono stati sequestrati dai Carabinieri in quanto ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti: prodotti, quindi, potenzialmente pericolosi.

I controlli hanno riguardato alcune attività ad Atripalda, Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Grottaminarda. I militari hanno rilevato soprattutto irregolarità connesse con la detenzione e la rivendita di vari prodotti riportanti marchi contraffatti o privi del marchio di conformità “C E” (che dev’essere riportato su ogni confezione), apponendo come unica modifica all’originale solo uno spazio minore fra le due lettere e dandogli un diverso significato ovvero “China Export”.

Per le irregolarità riscontrate, a carico dei titolari di cinque esercizi commerciali, tutti di origini asiatiche, oltre al sequestro della merce per un valore complessivo di svariate migliaia di euro, sono scattate sanzioni per più di 30mila euro.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino attraverso una nota, mette in guardia i consumatori: "Il marchio originale europeo di conformità è composto dalle lettere C E ricavate da due cerchi e quindi nell’originale, fra la C e la E dev’esserci almeno la metà della larghezza della C. Se le lettere C ed E sono molto più ravvicinate si tratta evidentemente di un falso."