Arrestato 52enne trovato con la droga ai domiciliari Aggravata la misura a suo carico

Dai domiciliari, ai quali si trovava, al carcere. Aggravata dal Magistrato di Sorveglianza la misura, eseguita dai carabinieri, nei confronti di un 52enne di Avellino.

Il provvedimento è stato adottato dopo un controllo effettuato, con le unità cinofile, nell'abitazione dell'uomo,sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono alla scorsa settimana: quando i Carabinieri avevano bussato alla porta, il 52enne era convinto che si trattasse di un normale controllo. Dopo aver visto i cani antidroga, aveva tentato di convincere i militari che non c'erano problemi. Tutto inutile. una perquisizione condotta con il pastore tedesco “Olli” del Nucleo Cinofili di Sarno, aveva permesso di recuperare vari pezzi di hashish (per un peso complessivo di circa 80 grammi), in parte occultati in una fioriera ed in parte all’interno di due cassette di derivazione elettrica chiuse dai coperchi con gli interruttori. Tutto era stato sequestrato, al pari di un bilancino elettronico.