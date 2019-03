Si ribalta col trattore, 51enne muore schiacciato Tragedia nei campi di Santa Paolina. Perde la vita un uomo di Mirabella

Tragedia in Irpinia, dove poche ore fa un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente nei campi. Da accertare la dinamica del sinistro in cui un 51enne originario di Villanova del Battista e residente a Mirabella Eclano, alla guida di un trattore, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul posto i Carabinieri di Mirabella Eclano, della stazione di Montefusco e i vigili del fuoco. Secondo una primissima ricostruzione dei militari e soccorritori arrivati tempestivamente, l'uomo era impegnato in alcuni lavori per conto di una ditta per cui lavorava in contrada Sant'Egidio, quando improvvisamente ha perso il controllo del grosso mezzo, finendo fuori strada. Il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Fatale il sinistro. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 arrivati a sirene spiegate. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Strazio in paese. La notizia del decesso ha fatto rapidamente il giro di Mirabella Eclano e Santa Paolina. La piccola comunità si è stretta intorno ai familiari. Saranno i rilievi a chiarire la causa del sinistro. Il medico legale effettuerà una prima ispezione esterna sul corpo. Complicati i soccorsi. Il mezzo ha travolto il 51enne rimasto incastrato sotto il grosso il mezzo. Impegnate nell'intervento ben due squadre dei caschi rossi.