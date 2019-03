Ladri scatenati in casa, triste martedì di carnevale ad Ariano Cassaforte svaligiata e fuga col bottino

Hanno agito a colpo sicuro, sapendo che in quel momento non vi era nessuno in casa, puntando dritti alla cassaforte. Brutta e amara sorpresa di carnevale in via Grignano alle spalle del carcere di Ariano Irpino.

Malviventi scatenati, hanno preso di mira la famiglia Belardo. Mamma e figli erano in un locale a festeggiare e il marito della donna al lavoro. E' stato proprio quest'ultimo al suo rientro ad accorgersi del furto. La porta era stata chiusa con un fermo dall'interno dai malviventi, entrati in casa da un balcone esterno, mediante una fune, dopo aver infranto una finestra.

Una volta entrati all'interno, hanno avuto tutto il tempo per aprire la cassaforte a muro, con l'aiuto di una fiamma ossidrica e l'uso di un cannello ed impossessarsi di oro e denaro. Bottino consistente. A soqquadro anche un'altra stanza, alla ricerca di preziosi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le relative indagini, ma dei malviventi purtroppo nessuna traccia. Ritrovati a terra, un cacciavite e un piccone.Il timore è che i ladri, possano colpire ancora in questa serata di festa in cui molte abitazioni, sono al momento incustodite.

Viene rivolto un invito a tutti a vigilare e a segnalare immediatamente la presenza di auto e persone sospette al 112 e 113.