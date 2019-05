La droga non sfugge al fiuto di Tex Arrestato 52enne di Summonte, poi sottoposto all'obbligo di firma

Un 52enne di Summonte è stato arrestato perchè responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, grazie all’infallibile fiuto di “Tex”, pastore tedesco in forza al nucleo cinofili di Sarno, all’esito di una perquisizione eseguita in una baracca ubicata all’interno di un terreno , hanno rinvenuto e sequestrato oltre 150 grammi di marijuana essiccata, 14 semi di canapa, due bilancini elettronici nonché una piccola mannaia ed un coltello, utilizzati verosimilmente per lo sminuzzamento della sostanza vegetale.

Per il 52enne è scattato dunque l’arresto, convalidato, nel corso di una direttissima, dal tribunale di Avellino che ha disposto l’obbligo di firma per l'indagato.