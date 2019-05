Esplodono due tubi di gas: paura a Vallesaccarda Fortunatamente nessun ferito, i carabinieri indagano sull'accaduto

Esplodono due tubi di gas esterni ad un'abitazione. E' successo ieri sera a Vallesaccarda. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti in poco tempo, i carabinieri dalla vicina stazione di Trevico e una squadra dei Vigili del Fuoco dal distaccamento di Bisaccia.

Un boato ha scosso i residenti, che in un primo momento hanno temuto il peggio. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, tant'è che i carabinieri hanno avviato le indagini al fine di ricostruire la vicenda. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La gente è accorsa in strada dopo la violenta esplosione, che avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi. Danni all'edificio. Saranno le indagini a stabilire cosa realmente è accaduto.