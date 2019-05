Officina meccanica abusiva, denunciato il titolare Le operazioni di verifica dei carabinieri forestali di Volturara Iprina a Paternopoli

I carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina hanno denunciato il titolare di un’officina meccanica di Paternopoli.

Dalle verifiche effettuate unitamente al personale della locale Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico, sarebbe emerso che l’immobile adibito ad officina era stato realizzato parzialmente senza la presenza di alcun titolo abilitativo; inoltre, il titolare non era in possesso della prevista autorizzazione allo scarico in pubblica fogna delle acque reflue industriali prodotte dalla sua attività.

Il Comune di Paternopoli ha emesso l’ordinanza di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi e, contestualmente, il titolare dell’officina è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile di violazioni inerenti il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia nonché di gestione illecita di scarichi di acque reflue industriali.