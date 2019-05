Blitz di carabinieri forestali in officine e autolavaggi Scattano denunce e sanzioni nei comuni di Forino, Lacedonia e Volturara Irpina

Decine di autolavaggi e officine sno finite sotto l’attenta lente degli uomini dell’Arma che, a seguito di mirati controlli, per alcune di esse hanno riscontrato violazioni alle

norme in materia ambientale. In particolare, all’esito delle verifiche effettuate dal Carabinieri delle Stazioni Forestali di Forino, Lacedonia e Volturara Irpina, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’officina, ritenuto responsabile di “Deposito incontrollato di rifiuti” poiché veniva constatato che deteneva all’esterno

tre vasche per la raccolta dei rifiuti igienici e industriali e che l’ultimo svuotamento risaliva al 2014, superandosi così il limite massimo prescritto per il deposito

temporaneo e configurandosi un deposito incontrollato di rifiuti liquidi. Sono invece scattate sanzioni amministrative per un totale di oltre 1.500 euro per i titolari di altre due autofficine che avevano omesso la compilazione del registro aziendale di carico e scarico dei rifiuti. I controlli predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, continueranno

anche nei prossimi giorni nell’intera provincia irpina.