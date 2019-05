Auto contro la cabina Enel. Giovane paziente rischia la vita Black out a Roccabascerana e un ragazzo costretto ad un respiratore ha rischiato di morire

Finisce fuori strada con la sua auto a Roccabascerana e distrugge una cabina dell’Enel, provocando un blackout nella zona per alcune ore,.

Una situazione che ha messo in pericolo la vita di un giovane del posto, costretto ad un respiratore artificiale nella sua abitazione. Il macchinario salvavita è andato in tilt per la mancanza di energia elettrica. I familiari, in considerazione del persistere del problema, hanno lanciato l’allarme ai carabinieri.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Antonino Dello Iacovo e degli agenti del comando di polizia municipale di Roccabascerana, diretto da Antonio Maffei, i quali hanno portato a casa di questo ammalato un gruppo di continuità. In questo modo, il respiratore ha continuato a funzionare e non ci sono stati rischi.

Dopo poco, anche l’Enel è intervenuta per riparare il guasto e la situazione è tornata alla normalità.

Poi si sono messi sulle tracce dell’automobilista. Si tratta di un giovane del paese che è stato rintracciato e identificato. Indagini in corso.