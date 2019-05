Scoperti mentre facevano l'amore: arrivano i vigili del fuoco Montemiletto, vedendoli avvinghiati l'uomo ha pensato bene di chiedere aiuto

Li ha scoperti mentre facevano l'amore in una zona appartata del cimitero di Montemiletto.

Erano avvinghiati l'uno all'altra, sul cofano dell'auto, e non si sono dati peso della presenza del proprietario del veicolo, un dipendente dell'Arpac. Questi, tornato dalla visita a un congiunto, ha prima atteso che le effusioni sbollissero, poi, un po' preoccupato un po' impaurtito, si è deciso a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Una squadra del distaccamento di Grottaminarda si è precipitata sul posto ma al suo arrivo dei due "focosi amanti" non c'era più traccia e le ricerche della spudorata coppia non hanno dato esiti.

Il dipendente Arpac ha comunque ringraziato i vigili per averlo tratto d'impaccio, perché di controllare che i due serpentelli in amore si fossero accomodati all'interno dell'abitacolo, più comodo e riparato, lui non ne aveva proprio il coraggio.