Schianto in moto nella Baronia, paura per un 50enne Rapido e provvidenziale intervento del 118 di San Nicola Baronia

Schianto con la moto lungo la strada provinciale a Castel Baronia, paura per un cinquantenne. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 di San Nicola Baronia. Fondamentali sono state proprio le prime cure prestate.

Il centauro è stato immobilizzato e liberato del casco con cautela per evitare ulteriori conseguenze. Ha riportato numerose escoriazioni e un trauma facciale.

Successivamente è arrivato anche un equipaggio dal Saut di Vallata in supporto ai soccorritori. E' stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale arianese ed affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni non sono gravi. Dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri.