Trasformazione del bosco in castagneto: due denunce Il blitz dei Carabinieri della Stazione Forestale di Serino a Santo Stefano del Sole

I Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato i proprietari di due fondi agricoli, ubicati in area sottoposta a vincolo idrogeologico del Comune di Santo Stefano del Sole e ricadente nelle prescrizioni del Parco Regionale dei Monti Picentini.

All’esito delle verifiche, i militari hanno accertato la capitozzatura di centinaia di piante di ceduo castanile al fine di effettuare la trasformazione del bosco in castagneto da frutto; in particolare, all’interno di parte delle proprietà, i carabinieri hanno constatato altresì che tale trasformazione era già stata definitivamente ultimata. A carico dei due, che non hanno esibito alcun titolo autorizzativo che giiustificasse la loro condotta, è dunque scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino. Le aree interessate (aventi una superfice di 4100 e 7800 metri quadrati) sono state sottoposte a sequestro.