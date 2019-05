Scomparso da San Mango, in azione vigili e squadre speciali Un 69enne si è allontanato dalla sua sua abitazione. La denuncia dei familiari

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati ad intervenire a San Mango sul Calore, per le ricerche di Antonio Salvatore Catino, 69 anni, del posto, il quale non dava più notizie di sé. Attivato dalla Prefettura il piano provinciale di ricerca per le persone disperse, la sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto l'Ucl, l'Unità di comando locale, con una squadra terrestre, il nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso) e i cinofili. Le ricerche che stanno interessando il territorio montuoso tra i comuni di San Mango e Castelvetere, nonostante siano continuate per tutta la notte, al momento non hanno dato esito. Dalle prime ore di oggi 31 maggio sta sorvolando la zona anche l'elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano. L'uomo è alto 180 cm, ha corportature esile, capelli brizzolati e occhi castano scuro.