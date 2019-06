I giovani avvocati di Avellino volano a New York Quest’anno l'avvocatura irpina è rappresentata da Nadine Sirignano e Donatella Preziosi.

Mentre l’ordine degli avvocati di Avellino è alle prese con la dura campagna elettorale, continua l’iniziativa dello stage per i giovani avvocati presso la corte suprema di Westchester, New York. L’iniziativa è nata nel 2013 grazie allo studio legale De Beaumont sostenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino con l’allora come ora presidente Fabio Benigni. Dall’anno scorso anche Aiga appoggia questa iniziativa. Speriamo dunque che, al di là degli esiti elettorali, i nostri giovani avvocati potranno continuare a fregiarsi dell’unicità di questa iniziativa che permette di “esportare” l’eccellenza della giovane avvocatura irpina nel resto del mondo, quest’anno rappresentata da Nadine Sirignano e Donatella Preziosi.