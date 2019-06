Dramma sfiorato all'incrocio di viale Italia Ancora un incidente all'incrocio con via Dorso ad Avellino. Nessun ferito

Le segnalazioni non finiscono mai. Vorremo un giorno poter scrivere che all'incrocio Viale Italia - via Dorso gli incidenti non accadono più perchè è stato messo in sicurezza. Purtroppo anche oggi riportiamo la cronaca di un sinistro, proprio allo stesso posto. In quel maledetto punto in cui ci sono ancora i segni di una giovane morte. Adagiati su una fioriera vi sono i fiori e i messaggi in memoria di un ragazzo morto in sella a una moto, proprio in seguito a un incidente.

Ebbene, oggi pomeriggio non è accaduto nulla di grave. Le due auto hanno riportato seri danni, ma i conducenti fortunatamente non hanno riportato lesioni. Sul posto c'era la guardia di finanza che ha disciplinato il traffico e rilevato l'incidente. Ma l'appello dei residenti è sempre lo stesso: di mettere al più presto in sicurezza l'incrocio.