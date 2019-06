Furgone in fiamme sull'A16, caos e paura Il conducente proveniente da Matera ha fatto appena in tempo ad abbandonare il mezzo

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nel pomeriggio di oggi è intervenuta sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 63,300 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Pietradefusi per un incendio che ha interessato un furgone che trasportava derrate alimentari. Il conducente del veicolo proveniente da Matera e diretto a Somma Vesuviana, all'improvviso ha visto fuoriuscire del fumo e fiamme dal vano motore e ha fatto appena in tempo ad abbandonarlo. Le fiamme che hanno avvolto l'intero automezzo sono state spente e messo in sicurezza.