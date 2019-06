Omicidio Tornatore, chiesto l'ergastolo per Vietri E' accusato di omicidio e distruzione di cadavere

Omicidio Tornatore, chiesto l’ergastolo per l’imputato Francesco Vietri (accusato di omicidio e distruzione di cadavere), difeso dagli avvocati Anna Caserta e Italo Benigni. Il Pm ha inoltre chiesto sei anni di reclusione per Pasquale Rainone, 30enne di Fisciano, accusato di distruzione di cadavere. Tornatore fu ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi bruciato nell’auto presa a noleggio, in località Serre, una zona tra Contrada e Montoro. Intanto gli inquirenti con l’apertura di un secondo fascicolo e l’iscrizione nel registro degli indagati di Gerardo Iannone, 50enne di Mercato San Severino, detenuto a Bellizzi Irpino per altra causa, di Roberto Guarnaccia, 31enne, originario di Nocera Inferiore e residente a Mercato San Severino e Rocco Ravalles,e difeso dagli avvocati Raffaele Tecce e Alberico Villani, continuano ad indagare.