Indagine Aias, rinviata a giudizio lady De Mita Il processo comincerà il prossimo 9 ottobre

Il Gup del Tribunale di Avellino, Marcello Rotondi, ha rinviato a giudizio 10 imputati nell’inchiesta Aias-Noi con Loro. Tra loro anche la moglie di Ciriaco De Mita, Annamaria Scarinzi, le due figlie Floriana e Simona, Gerardo Bilotta, Luca Catallo, Antonio Nigrelli e Annamaria, Marco e Massimo Preziuso, ai quali il Procuratore Rosario Cantelmo e il pm Vincenzo D’Onofrio hanno contestato i reati, a vario titolo, di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata. L’indagine, come si ricorderà, è partita a maggio 2017, dopo una segnalazione pervenuta al Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma per operazioni finanziarie sospette. Le contestazioni sono state tutte respinte dagli interessati, secondo la cui versione i soldi non sarebbero stati affatto distratti. Il processo comincerà il prossimo 9 ottobre.