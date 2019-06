Abusi a scuola, la difesa: "In quei video nessuna violenza" Il gip ha attenuato la misura cautelare per la prof Lieto: dai domiciliari all'obbligo di dimora

Hanno preferito restare in silenzio davanti al gip Fabrizio Ciccone i 4 indagati nell’inchiesta sugli abusi e maltrattamenti all’asilo di Solofra. Questa mattina il difensore del maestro Gerardo De Piano e di un’altra insegnante, Maria Laura Lieto, il penalista Gaetano Aufiero ha visionato le immagini delle telecamere posizionate dai carabinieri in una delle aule della scuola di via Fratta a Solofra.

Dopo gli interrogatori il gip ha deciso per la docente Lieto di cambiare la misura cautelare degli arresti domiciliati in una meno afflittiva, come l’obbligo di dimora. E, dunque, resta quella più delicata la posizione del maestro Gerardo De Piano. Solo lui è accusato di violenza sessuale su un bambino.

Intanto, l’avvocato Aufiero afferma che dai filmati non si nota alcun abuso. «Sono i frame bloccati su alcune scene, che lasciano ad ogni interpretazione».

Anche per le maestre dalle immagini non si notano i maltrattamenti, dice l’avvocato Aufiero.

Ora bisognerà attendere la decisone del Riesame. Gli avvocati hanno già preparato il ricorso avverso a tutte le misure cauteleri.

Intanto, a Solofra c’è ancora sgomento. Nessuno crede a quanto scritto nell’ordinanza di custodia cautelare. Le persone sono incredule. In quella scuola non si è mai sentita una voce, un pettegolezzo. Ed anche il maestro De Piano è per la comunità solofrana una persona stimata.

Il parroco della chiesa di San Giuliano, don Antonio, che si trova a pochi passi dalla scuola, lo conosce bene. «Non crederò mai che Gerardo possa aver compiuto delle azioni del genere - dice - lo aiuterò, da amico, a superare questo momento».