Si ribalta con la motrice, 62enne finisce in ospedale L'incidente nel territorio di Conza della Campania

Intorno alle 13 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta sulla SS 7 Ofantina, nel territorio di Conza Della Campania, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una motrice che, dopo aver sbandato, si ribaltata. Il conducente, un uomo di 62 anni originario di Ravello, è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. Per il recupero e la messa su strada del pesante automezzo si è reso necessario far intervenire in supporto l'autogru dalla sede del Comando di via Zigarelli.