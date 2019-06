Perquisizioni e posti di blocco in alta Irpinia Controlli dei carabinieri

Controlli in alta Irpinia da parte dei carabinieri. Il bilancio parla di una segnalazione all’autorità amministrativa di un assuntore di stupefacenti e di due persone con precedenti propsote per il foglio di via.

Nei guai sono finiti un 40enne della provincia di Bari, trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro, mentre sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio un 28enne ed un 29enne di Napoli che, sorpresi dai carabinieri della stazione di Lioni, non sono stati in grado di fornire ai militari una valida giustificazione circa la presenza in paese.