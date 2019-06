Con le gambe sotto la ruota di un fuoristrada, salvato La disavventura per un bimbo di cinque anni in una località del Terminio

Rimane incastrato con le gambe sotto le ruote di un fuoristrada, salvato dai caschi rossi. E' successo a un bimbo di cinque anni in località Vallecorda sul Monte Terminio. Una volta giunta la richiesta di soccorso presso la sala operativa del comando di via Zigarelli il pronto intervento della squadra dei caschi rossi di Avellino ha permesso di estrarre il bimbo da sotto il veicolo e di consegnarlo ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il ricovero presso l'Ospedale Moscati per le cure del caso. Il bimbo non ha riportato fratture ma è sotto osservazione da parte dei medici