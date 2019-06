Paura a Lauro, domato incendio nei pressi della Certosa Tempestivo l'intervento dei caschi rossi di Avellino

I Vigili del fuoco di Avellino nel pomeriggio sono intervenuti a Lauro, in un'area di circa duemila metri quadri nei pressi della Certosa per domare un incendio che ha interessato un notevole cumulo di scarti di potatura e materiale organico. La squadra intervenuta sul posto, supportata anche da un'autobotte, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.