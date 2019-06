Schianto mortale con la moto a Bonito: muore un giovane La tragedia nel cuore della notte nel piccolo comune irpino

Schianto mortale nel cuore della notte a Bonito. Un giovane di 26 anni di Mirabella Eclano è morto al termine di un terribile incidente con la moto. E' successo nel centro abitato del piccolo comune irpino, intorno alle 4.

La vittima è Moreno Caso. Stava facendo un giro in sella alla sua moto, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamente si è schiantato contro due veicoli in sosta. Lui è rimasto a terra, senza vita accanto ad una prima auto e la moto a circa 80 metri distante sotto un'altra vettura.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino, 118, soccorso stradale Bruno Roberto di Grottaminarda e l'impresa di onoranze funebri Terrazzano che ha provveduto a trasportare la salma nel cimitero di Bonito su disposizione della Procura di Benevento.

In contemporanea a Taurasi un 19enne è uscito fuori strada, finendo con la sua auto in una scarpata ed è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Grottaminarda che hanno provveduto a recuperare la vettura.