Droga: un arresto e una denuncia in alta Irpinia Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, operazione dei carabinieri a Calitri

I carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un altro per lo stesso reato.

In particolare, i carabinieri della stazione di Calitri, dopo averne osservato i movimenti, hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dei due, rinvenendo in loro possesso, rispettivamente 52 grammi di hashish e 4,5 di cocaina, suddivisi in 6 dosi.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire altri grammi 3 di hashish e 4 di marijuana. La droga è stata sequestrata, il 33enne sottoposto, come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, ai domiciliari.