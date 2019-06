Rimorchio si ribalta e riversa cassoni di frutta sulla strada Incidente stradale a Conza della Campania

A Conza della Campania, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato il rimorchio di un autoarticolato ed ha riversato in strada gran parte del carico di frutta. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Nessun problema al traffico regolato dal personale dell'Anas, con transito a corsie alternate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi per effettuare i rilievi ed evitare ulteriori conseguenze. Richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.