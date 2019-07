Omessa custodia di armi: denunciato un uomo Controlli dei carabinieri nella Baronia

I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato una persona ritenuta responsabile del reato di omessa custodia di armi.

In particolare, i militari della stazione di Castel Baronia hanno accertato che un 60enne del posto non aveva adottato le dovute cautele necessarie alla custodia del suo fucile: all’atto del controllo l’arma è stata rinvenuta in un sacco di nylon riposto su un gradino del vano scale, in assenza delle previste norme di sicurezza.