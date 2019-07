Trasformazioni di aree boscate: denunciate due persone Operazione dei carabinieri forestali

I carabinieri della stazione forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato due persone ritenute responsabili, a diverso titolo, della trasformazione di un’area (ricadente in località “Litto – Cerreta” del Comune di Mugnano del Cardinale) da bosco ceduo in castagneto da frutto, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica prescritta per le modificazioni nelle aree tutelate per legge.