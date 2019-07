Tagliano querce nel bosco: denunciati I controlli dei carabinieri Forestali a Greci

I carabinieri della stazione Forestale di Ariano Irpino, nell’ambito di mirati controlli in materia di trasformazione delle aree boscate, hanno denunciato due persone

ritenute responsabili -nelle rispettive qualità di proprietario del fondo ed esecutore materiale- dell’illecito taglio di bosco. In particolare, i militari hanno accertato che in assenza delle previste autorizzazioni, avevano proceduto al taglio di un bosco, di superfice di circa 5mila metri quadrati, a prevalenza di querce. Alla luce delle evidenze emerse a carico dei due soggetti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.