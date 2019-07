Grandine: l'80% delle colture ha subito danni a Scampitella L'ondata di maltempo in piena estate manda in fumo il lavoro degli agricoltori

L'80% delle colture ha subito danni particolarmente ingenti a causa della violenta grandinate di ieri che ha interessato l'Irpinia, in modo particolare la Baronia, a Vallesaccarda zona San Lorenzo e Scampitella (foto in questione di Peppe Rauseo), in contrada Migliano.

Vere e proprie palle di grandine, cadute con notevole intensità. Un pò come accduto nella vicina provincia di Foggia, dove soi sono avuto danni pesanti, anche a molte autovetture.

Qui a partire dalle 8 di domani, 12 luglio, e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni, da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulle aree interne della Puglia centrosettentrionale con quantitativi cumulati deboli che interesseranno anche il Cervaro e l'appennino Dauno.