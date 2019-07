Droga nella Mercedes, arrestato un 43enne di S. Sossio Baronia Fermato dai carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Nell'auto 3 panetti di hashish

I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno arrestato un 43enne, domiciliato a San Sossio Baronia, per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Quando i militari del nucleo operativo radiomobile hanno bussato alla porta della sua abitazione, l'uomo ha spiegato di avere, nella sua camera da letto e nell’auto parcheggiata dinanzi casa, un piccolo quantitativo di hashish per uso personale. Ha poi consegnato circa tre grammi di hashish (prelevati da uno zaino con all’interno anche un coltellino) ed un bilancino di precisione custodito nel bracciolo portaoggetti di una Mercedes.

La perquisizione del bagagliaio della macchina ha però consentito di scovare, sistemati in un contenitore in plastica, tre panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 250 grammi.

Su disposizione del sostituto procuratore di Benevento Maria Gabriella Di Lauro, il 43enne è stato sottoposto ai domiciliari. Domani comparirà dinanzi al gip Giuliana Giuliano per l'udienza di convalida, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Cipriano Ficedolo.