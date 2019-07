Giù nella scarpata a Guardia Lombardi: ricoverato in ospedale Altro incidente a Sant'Angelo de'Lombardi dove un 42enne si è ribaltato con la sua vettura

Alle 16 di oggi, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel comune di Guardia Lombardi, sulla SP 281, in contrada Oliveto, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva in una scarpata. L'uomo alla guida, di 73 anni, rimaneva incastrato nell'abitacolo, e dopo averlo estratto lo si consegnava ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso.

Altro incidente dopo le 19.30. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, è intervenuta a Sant'Angelo Dei Lombardi, in via San Marco, sempre per un incidente che vedeva coinvolta una sola autovettura, che finiva fuori strada e si ribaltava. In questo caso l'uomo alla guida di 42 anni, non rimaneva incastrato, ma anch'egli ferito, e veniva trasportato presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche.