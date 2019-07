Quadrelle, ritrovato con un taglio alla gola sotto un ponte Giovanni Fiordellisi era scomparso questa mattina. Le indagini dei carabinieri di Baiano

E’ stato trovato con un profondo taglio alla gola Giovanni Fiordellisi, l’uomo scomparso da Quadrelle questa mattina. Il 65enne era sotto un ponte, non lontano dal cimitero. Immediati sono scattati i soccorsi che hanno trasportato l’uomo con una eliambulanza al Cardarelli di Napoli. Ora è ricoverato in gravi condizioni. Saranno i carabinieri della compagnia di Baiano, guidati dal capitano Ginaluca Candura a stabilire la dinamica dell’accaduto. Molto probabilmente si è trattato di un tentativo di suicidio.

Di Fiordellisi non si avevano poiù notizie da questa mattina. I suoi familiari si sono rivolti ai Carabinieri, temevano per le sue condizioni di salute. Sono state attivate le ricerche. I carabinieri e i volontari hanno perlustrato campagne e zone intorno alla sua abitazione in maniera capillare. Decisivo si è rivelato il coinvolgimento della popolazione. Il 65enne è stato ritrovato grazie alla segnalazione di alcune persone che lo hanno notato in un fondo non lontano dalla sua abitazione.