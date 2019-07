Si spaccia per maresciallo e truffa un'anziana Indagini in corso da parte dei carabinieri

Ancora una truffa ai danni di un’anziana, utilizzando la solita tecnica. Vittima una ultrasettantenne di Sorbo Serpico.

La telefonata del malvivente alla vittima prescelta: spacciandosi come “maresciallo”, ha fatto credere che servivano urgentemente 7mila euro per evitare l’arresto della nipote, bloccata in caserma per avere, con patente scaduta, provocato un grave incidente stradale; poco dopo la telefonata, il ritiro di quanto concordato direttamente presso l’abitazione dell’anziana donna; infine, la fuga.

I movimenti nei pressi dell’abitazione della vittima sono stati notati da una persona che è riuscita a dare l'allarme e a contattare i familiari della malcapitata. Da qui la denuncia ai carabinieri.

Sono in corso indagini finalizzate all’identificazione del truffatore.