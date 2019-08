A fuoco capanno con bombole gpl: paura a Paternopoli Nessun ferito. Indagano i carabinieri

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Montella, in mattinata, è intervenuta a Paterno poli in via Cerreto per un incendio che ha interessato un capanno in legno e lamiere con al suo interno una vecchia autovettura e materiale vario. La struttura avvolta dalle fiamme è stata spenta e messa in sicurezza, con non poche difficoltà visto il ritrovamento al suo interno di alcune bombole di GPL. Fortunatamente non si registrano feriti. Indagano i carabinieri.