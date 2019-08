Incendi, a Luogosano le fiamme lambiscono una casa / VIDEO Interventi anche a Lapio e Cervinara

Ore di intenso lavoro per il Genio Civile impegnato a spegnere roghi in tutta la provincia irpina.Le squadre, agli ordini di Claudia Campobasso, sono intervenute a Luogosano, in località Molare per un incendio che ha minacciato anche un abitazione e dove è stato necessario anche il supporto dei caschi rossi. Domate le fiamme si è intervenuti a Lapio. Nella giornata di ieri altri due incendi, a Cervinara in località Coppola e in località Carbonara dove è stata attivata la squadra della Comunità Montana Partenio. Oggi interventi a Manocalzati, località Erre dove si è portata una squadra del Genio Civile e a Fontanarosa, in località Rotolo e Mirabella in via Pomice dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Grottaminarda.