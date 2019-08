Latitanti nel Vallo Lauro: blitz dei "Cacciatori" di Puglia Operazione Alto Impatto: controlli a raffica e corpi speciali

Denunce dei carabinieri di Baiano dopo controlli accurati nel Vallo di Lauro, dove hanno ritrovato qualche centinaio munizioni illegalmente detenute.

Dallo scorso mese di luglio è stato predisposto un piano straordinario per il controllo del Vallo di Lauro che ha previsto, oltre ai servizi di pattuglia dei reparti territoriali della provincia, anche l’impiego di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia.

Nel periodo di impiego nel servizio ad “Alto Impatto”, sono state sottoposte a controllo circa 1500 persone, individuati 12 casolari abbandonati (censiti e controllati) ed eseguite 157 perquisizioni domiciliari e veicolari, che hanno portato al rinvenimento di un fucile calibro 12 nonché di 140 munizioni di vario calibro e genere (perlopiù per pistola).

In particolare, l’attività dei Cacciatori (per la prima volta impiegati in Campania) si è sviluppata nel controllo delle aree boschive del Vallo di Lauro: i militari impiegati hanno percorso le aree più impervie per intercettare gli spostamenti dei latitanti, rifugi, covi e nascondigli di armi e droga.