A bordo di una Vespa si schianta contro un'auto: è grave Chiusano San Domenico: 60enne ricoverato al Moscati. Prognosi riservata

E' ricoverato in gravissime condizioni dopo un tremendo impatto, un 60enne di Chiusano San Domenico, rimasto vittima di un incidente stradale ieri sera. È successo a Chiusano San Domenico, in una zona centrale del paese. Il malcapitato ha perso il controllo della sua Vespa, finendo contro un’auto in sosta. Per le ferite riportate,è stato ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato trasportato.da un'ambulanza del 118. Concitati i momenti dei soccorsi. I sanitari hanno subito constatato la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, anche per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Eseguiti tutti i rilievi del caso per tentare di avere un quadro completo di quanto accaduto.. Da accertare come e perchè l'uomo abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo.