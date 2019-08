Si scaglia contro i carabinieri, arrestato L'uomo, ai domiciliari, non aveva rispetto il divieto di avvicinarsi alla persona offesa

I Carabinieri della Stazione di Avella hanno eseguito un'oridnanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Avellino nei confronti di un 48enne di Sperone. L'uomo non avrebbe rispettato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Quando si è trovato di fronte i militari, si sarebbe scagliato contro i Carabinieri che, sebbene colpiti e feriti in modo lieve, sono riusciti a bloccarlo.

Dichiarato in arresto, il 48enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.