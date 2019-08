Nasconde la droga nella Playstation: segnalato I controlli in Irpinia

Controlli in Alta Irpinia contro l'uso e spaccio di droga.Nelle ultime ore sono stati segnalati due assuntori di stupefacenti (uno minorenne) ed è stato denunciato un 40enne per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Nello specifico i Carabinieri della Stazione di Lioni hanno segnalato alla Prefettura di Avellino un 50enne del posto che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di marijuana. L’attività, condotta unitamente ad unità cinofila, ha portato al rinvenimento e al sequestro di 3,5 grammi occultata nella Playstation che aveva nella sua camera da letto, scovata grazie all’infallibile fiuto del pastore tedesco “Tex”, in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno. Anche dai Carabinieri della Stazione di Calitri è stato segnalato un 17enne della provincia di Siena, che a seguito di perquisizione personale è stato sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana nonché di uno spinello confezionato con analoga sostanza stupefacente. Infine, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 40enne di Torella dei Lombardi che, sebbene sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, è stato sorpreso in territorio di Lioni.