Montemarano sotto choc, uomo muore schiacciato da un furgone Il mezzo, parcheggiato in discesa, si è avviato ed ha travolto un 77enne

Indicente mortale nella notte a Montemarano, in provincia di Avellino. il sinistro è avvenuto in Contrada Pezza Cancelli dove un 77enne di Castel San Giorgio (SA) è rimasto schiacciato da un furgone che, parcheggiato su una strada in discesa, si è avviato senza controllo. Vano il soccorso del personale sanitario del 118. Su disposizione della Procura la salma è stata trasferita all’ospedale di Solofra. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella, intervenuti sul posto.