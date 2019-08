Montefalcione sotto choc: giù dalla finestra, muore 56enne La signora E. M. le sue iniziali è stata trovata morta in viale Padre Accurso

Dramma a Montefalcione questa mattina, in Viale Padre Accurso, dove è stato rinvenuto in strada il cadavere di una 56enne del luogo, E. M. le sue iniziali. Sul posto 118 e Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Primi accertamenti fanno propendere per un suicidio. Ma le indagini sono in corso per accertare ogni aspetto di questa tragica vicenda. I militari sono stati allertati dal 118. Sarebbe stato trovato un biglietto in cui la donna, una vedova, annunciava le sue tragiche intenzioni. La 56enne si sarebbe lanciata da una finestra di casa, dal terzo piano dello stabile in cui viveva. A dare l'allarme i vicini. Inutili i tentativi di soccorso. La donna lascia un figlio, la comunità è sotto choc.