"Spaccio cocaina" a Rotondi, liberi 'Pippetto' e la compagna La decisione del Gip di Avellino per le due persone di Arienzo da due giorni ai domiciliari

Rimessi in libertà - erano ai domiciliari- dal gip del Tribunale di Avellino, dopo l’udienza di convalida, Francesco Iannone, 48 anni, detto “Pippetto”, e Veronica Morgillo, 32 anni, entrambi di Arienzo, difesi dall'avvocato Vittorio Fucci.

Due giorni fa erano stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo di Caserta, che li avevano fermati a Rotondi, in un negozio di autoricambi, per un'ipotesi di spaccio di sei grammi di cocaina. La droga era stata sequestrata al pari di denaro contante, nastro isolante e un medicinale il cui principio attivo è noto per essere uno di quelli adatti ad aumentare gli effetti stupefacenti della cocaina.